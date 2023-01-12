Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Образование

Столичные школьники второй смены переведены на дистанционку

12 Января 2023, 11:00
Столичные школьники второй смены переведены на дистанционку

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Учащиеся второй смены Астаны с 0 по 9 класс переведены на дистанционный формат обучения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного управления образования.

По данным управления образования города Астаны, в связи с ухудшением погодных условий 12 января 2023 года учащиеся 0-9 классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения.


Новости по теме
Теплоэлектроцентрали модернизируют в Астане
Из-за непогоды закрыли три участка автодорог в ВКО для всех видов транспорта
Участились пожары в банях частных домов в Алматы
Теги:
Читайте также
Из-за непогоды закрыли три участка автодорог в ВКО для всех видов транспорта
Участились пожары в банях частных домов в Алматы
За уборкой снега надо не из кабинетов следить – аким СКО
Водитель из Астаны арестован за неповиновение полицейским на закрытой трассе
Жителей Астаны предупредили об опасности схода наледи и снега с крыш
Штормовую погоду прогнозируют синоптики 15 января в шести областях Казахстана
Школьники Карагандинской области завоевали Гран-при на фестивале роботов
В пяти городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Новости партнеров
Популярное
1 Кайрат Тастекеев станет сенатором от Абайской области: предварительные итоги ЦИК
2 Выборы депутатов Сената Парламента стартуют в Казахстане
3 Шакарым Буктугутов станет сенатором от Восточно-Казахстанской области: предварительные итоги ЦИК
4 Подведены предварительные итоги выборов депутатов Сената Парламента
5 Жанна Асанова станет сенатором от Алматы: предварительные итоги ЦИК

Лента новостей