Столичные школьники второй смены переведены на дистанционку

12 Января 2023, 11:00

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Учащиеся второй смены Астаны с 0 по 9 класс переведены на дистанционный формат обучения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного управления образования.

По данным управления образования города Астаны, в связи с ухудшением погодных условий 12 января 2023 года учащиеся 0-9 классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения.