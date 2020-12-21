Столичные школьники стали лучшими в международном конкурсе научных проектов

НОВО-ГАМБУРГ. КАЗИНФОРМ – Школьники города Нур-Султана стали лучшими в международном конкурсе научных проектов, прошедшем в бразильском городе Ново-Гамбурге в рамках 35–й международной образовательной выставки «MOSTRATEC», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу в Facebook управления образования столицы.

В бразильском городе Ново-Гамбурге в рамках 35–й международной образовательной выставки «MOSTRATEC» прошли соревнования научных проектов, объединивших идеи и глубокие исследования.

В дистанционном конкурсе в связи с пандемией приняли участие кандидаты из 35 стран с 752 проектами. Из них 25 учащихся школ Казахстана.

По итогам конкурса лучшими стали учащиеся лицея «Білім-инновация» для одаренных юношей г. Нур-Султана. Золотые медали завоевали Рахим Алиханов, Альфараби Дуйсенбаев, серебряные — Алмат Сулейменов и Темирлан Жамбул, бронзовые — Бакжан Туменбай, Арон Уржанов, Ерасыл Аленов.