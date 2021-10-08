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    11:16, 08 Октябрь 2021 | GMT +6

    Столичные школьники сели за штурвал военного борта

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Для учеников столичной школы-лицея №54 был организован необычный урок на военно-патриотическую тематику с показом авиационной техники. Организаторами познавательного обучения выступили военнослужащие воинской части 3656 (авиаэскадрильи) Национальной гвардии. Занятие проводилось в рамках комплекса мероприятий к 30-летию Независимости нашей Родины, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии РК.

    Помимо основных служебно-боевых задач по предназначению гвардейцы часто проводят подобные мероприятия с подшефными военно-патриотическими клубами и учащимися средней учебных заведений. Нынешний не исключение, и местом организации открытого урока неслучайно была выбрана территория авиационного парка. Участие в нем приняли ученики 7-9 классов школы-лицея №54 города Нур-Султан.

    Главная цель проведения открытого урока – воспитание у подрастающего поколения чувства любви и верности к Родине, популяризация службы в Национальной гвардии, а также ознакомление с авиационной техникой.

    Военнослужащие эскадрильи Национальной гвардии продемонстрировали школьникам комплексную проверку по авиационному оборудованию, работы систем радиосвязи, двигателя, электрооборудования и работоспособность систем самолета и вертолета.

    – Для молодого поколения такие открытые занятия – настоящий праздник. Мы рады, что нам удалось побывать на аэродроме и вживую увидеть военную авиационную технику. Считаю, что подобные мероприятия помогают воспитывать у молодежи такие качества, как патриотизм и мужественность, – говорит классный руководитель Сагыныш Раисовна.

    Учащиеся школы были в восторге от открытого урока, не только мальчики, но и девочки смогли управлять радиоэлектронным оборудованием военного борта и сесть за штурвал вертолета.

    – Надо отметить, что такие встречи школьников с военнослужащими Нацгвардии в нашей части организуются не первый раз и стали доброй традицией. Заключение меморандума между воинской части 3656 и школой-лицеем №54 позволяет воспитывать у подрастающего поколения чувство гордости за свои Вооруженные силы, за тех людей, которые избрали своей профессией – Защиту Родины, – говорит руководитель занятия, заместитель командира воинской части 3656 по воспитательной и социально-правовой работе подполковник Серик Алимбеков.

    По окончании открытого урока многие из ребят изъявили желание стать пилотами военно-воздушных судов, а некоторые из них в дальнейшем связать свою жизнь с защитой Родины в рядах Национальной гвардии.


    Теги:
    Нацгвардия Образование Вооруженные силы Астана Видео Молодежь
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