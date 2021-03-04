Столичные школьники отличились на международном конкурсе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Республиканский научно-практический центр «Дарын» с 1 по 3 марта 2021 года провел XI Международный конкурс исследовательских проектов по математике и механике имени У. Жолдасбекова на платформе ZOOM, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

В международном конкурсе приняли участие более 200 детей из Таджикистана, Кыргызстана и всех регионов Казахстана, в том числе 17 школьников из Нур-Султана.

Столичные школьники показали хорошие результаты:

ІІІ место – Шортан Дана, Жунусова Дана, БИЛ для девочек и Озернова Олеся, ШГ №32.

ІІ место, серебряная медаль – Қуандықов Исмаил ШЛ №54 и Садыков Абай, ШЛ №37.

Все победители и призеры конкурса награждены дипломами и медалями.