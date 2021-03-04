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    20:53, 03 Март 2021 | GMT +6

    Столичные школьники отличились на международном конкурсе

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Республиканский научно-практический центр «Дарын» с 1 по 3 марта 2021 года провел XI Международный конкурс исследовательских проектов по математике и механике имени У. Жолдасбекова на платформе ZOOM, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

    В международном конкурсе приняли участие более 200 детей из Таджикистана, Кыргызстана и всех регионов Казахстана, в том числе 17 школьников из Нур-Султана.

    Столичные школьники показали хорошие результаты:

    ІІІ место – Шортан Дана, Жунусова Дана, БИЛ для девочек и Озернова Олеся, ШГ №32.

    ІІ место, серебряная медаль – Қуандықов Исмаил ШЛ №54 и Садыков Абай, ШЛ №37.

    Все победители и призеры конкурса награждены дипломами и медалями.


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