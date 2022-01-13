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    18:03, 12 Январь 2022 | GMT +6

    Столичные школьники и студенты снова переводятся на онлайн-обучение

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Столичные школьники и студенты снова переводятся на онлайн-формат учебы. Об этом на брифинге заявила главный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На онлайн-обучение перевести школьников до 31 января 2022 года, студентов ссузов и вузов всех курсов - до 6 февраля 2022 года. В городе нужно увеличить количество общественного транспорта по имеющимся маршрутам с заполняемостью салонов по числу посадочных мест», - сказала Сархат Бейсенова.

    Она пояснила, что среди школьников на сегодняшний день отмечается высокий уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией.

    «Как вы знаете, школьники – организованный коллектив. Если они пойдут в школу, тут же увеличится количество заболевших среди этой категории. В связи с этим принято решение об обучении в онлайн-формате школьников, чтобы защитить их от возможного заражения и увеличения заболеваемости», - прокомментировала С. Бейсенова.

    Работа образовательных центров, кружков для детей и взрослых, детских центров развития, центров коррекции для детей и взрослых также переводится на онлайн-формат.

    На дистанционную работу переводится не менее 80% административного персонала государственных органов, организаций, национальных компаний, предприятий, независимо от получения вакцины сотрудниками против коронавируса.


    Теги:
    Коронавирус в РК Образование Астана Главная
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