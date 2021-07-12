Столичные пункты вакцинации проверяют на предмет выдачи фиктивных документов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Столичные медицинские центры и поликлиники проверяют на предмет выдачи фиктивных ПЦР справок и документов о вакцинации. Об этом на брифинге сообщила представитель МВД РК Шугыла Бериккызы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сотрудниками полиции продолжается проверка медицинских центров, поликлиник, пунктов получения вакцин по выявлению фактов выдачи фиктивных документов жителям столицы», - сказала Шугыла Бериккызы.

В ведомстве напомнили, что за изготовление или сбыт поддельных документов предусмотрено уголовное наказание в соответствии со ст. 385 УК РК до 4-х лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что за неделю в Казахстане совершено 2 981 преступлений, 1 996 из них раскрыто в течение суток. Было отмечено, что полицейскими раскрыто «по горячим следам» 16 убийств, 8 умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, 2 разбоя, раскрыто 34 грабежа, 455 краж чужого имущества.