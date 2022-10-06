Столичные предприниматели пожаловались на действия ОСИ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столице владельцы коммерческих помещений, расположенных в многоквартирных жилых комплексах, жалуются на действия объединений собственников имущества (ОСИ). С соответствующими вопросами они обратились в Палату предпринимателей города Астаны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Палату предпринимателей поступают многочисленные жалобы от субъектов предпринимательства на действия ОСИ. ОСИ - новый институт, недавно созданный, который приходит на смену КСК, где собственникам жилья предоставлена возможность самим управлять домом. Но именно на этом фоне происходит недопонимание между собственниками жилья. С одной стороны - это собственники жилых квартир, с другой - собственники встроенных помещений. Дело в том, что в 99% случаев собственники встроенных помещений - субъекты предпринимательства, осуществляющие свою деятельность», - сказал заместитель директора Палаты предпринимателей города Астаны Женис Шажанбаев на совете по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции, прошедшем в столице.

В Палате считают, что законодательно вопросы не отрегулированы и из-за этого происходят конфликты между собственниками жилья и помещений.

«Зачастую собственники встроенных помещений не представлены в органах управления домом - ни в ревизионной комиссии, ни в совете дома. Таким образом, они не могут защищать свои интересы, либо представлять свои идеи по управлению домом. Практически все решения собственниками жилья принимаются без учета мнений представителей встроенных помещений. Это повышенные тарифы, установка шлагбаумов, которые мешают осуществлять предпринимательскую деятельность, целевые и нецелевые сборы», - заявил Ж. Шажанбаев.

По словам заместителя директора Палаты, при осуществлении своей деятельности предприниматели вынуждены практически все свои действия согласовывать с ОСИ, а именно при подключении к общедомовым инженерным и электрическим сетям, коммуникациям, при обустройстве сетей канализации и вентиляции, системы вытяжки. Кроме того, при перепланировке помещения, размещении наружной рекламы и вывески также необходимо получать предварительное согласие ОСИ.

«Неоднократно с нашей площадки звучала позиция о том, что закон о жилищных отношениях требует реформирования. Представители коммерческого жилья, отраслевые ассоциации не раз выступали с инициативой о том, что необходимо создавать институт коммерческого кондоминиума, где были бы всецело отражены интересы и собственников встроенных помещений. Это позволило бы избежать многочисленные конфликты, где четко были бы закреплены правила», - отметил Женис Шажанбаев.

Он сообщил, что буквально сегодня 9 предпринимателей пожаловались по одному жилому комплексу.

«Такие жалобы поступают к нам два-три раза в месяц. Мы направляем в уполномоченные органы, но должного эффекта мы не видим. Жалобы не прекращаются», - заявил он.

В качестве примера он привел обращение, в котором предприниматели рассказали, что в одном из МЖК правление ОСИ установило для владельцев нежилых помещений тариф в 200 тенге за квадратный метр, при этом заседания правления проводились без их участия, тарифная смета не предоставлена. Так, предприниматель Оксана Филиппова столкнулась с непониманием со стороны жильцов, вместе с тем, и с завышенным тарифом.

«Мы имеем равные права по закону, такие же, как и собственники жилых помещений, нежилых помещений. Наши права нарушены. Мы должны оплачивать по сегодняшнему тарифу почти 40% всех расходов от всего дома, только потому что мы - предприниматели. Дом пятиэтажный. Все наши попытки прийти к договоренности не вызывают у жильцов обратной связи. Поэтому мы сейчас обращаемся в инстанции. Здесь жильцы нам говорят, что мы должны оплачивать все расходы, включая ремонт наших подъездных групп, мелкосрочный ремонт», - сказала Оксана Филиппова.

В Палате объяснили для сравнения, что в период работы КСК, собственники встроенных помещений оплачивали услуги по тарифу 70 тенге за квадратный метр, а собственники квартир - 35 тенге за квадратный метр. В работу КСК входили все услуги, описанные сервисной компанией, плюс услуги электрика, бухгалтера и председателя КСК, расходные материалы для оказания услуг, а также перечень услуг, удовлетворяющий интересы нежилых помещений.