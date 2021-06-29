Столичные предприниматели получили первый компонент вакцины от КВИ

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане граждане проявляют повышенную активность в получении вакцины от коронавируса. Сегодня в ТРЦ «Керуен» представители малого и среднего бизнеса также прошли вакцинацию и призвали горожан привиться от опасного вируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Одна из столичных сетей общественного питания обеспечила получение прививки около 100 сотрудниками. Уже с утра у пункта вакцинации торгового центра «Керуен» наблюдалась очередь.

«В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в городе, прошли вакцинацию всем штатом сотрудников. Так как мы контактируем с народом, с нашими гостями, получили первую дозу прививки. Призываю всех людей, кому можно получить инъекцию, поставить ее. Ведь это убережет не только вас самих, но ваших близких. Мы верим, что при ответственном отношении наших граждан, мы сможем быстрее победить пандемию», — поделился мнением администратор сети столичного суши бара Зуфар Тогжигитов.

Призывают жителей Нур-Султана ответственнее относиться к своему здоровью и представители политического сектора.

«Я считаю, что все должны вакцинироваться, начиная с 18 лет. Потому что карантинные ограничения уже всем надоели, и люди хотят вернуться к привычной для них жизни», — отметил в свою очередь член партии Nut Otan Кирилл Казаку.

Работники заведений общественного питания также призывают горожан пройти вакцинацию, учитывая серьезность эпидемиологической ситуации в столице.

«Я работаю кассиром в пищевой сети «Окадзаки». Осознавая серьезность эпидемиологической ситуации в столице, мы видим, что молодые люди и волонтеры получают вакцины, и решили внести свой вклад. В нашей команде более 100 сотрудников. Все они добровольно согласились на вакцинацию. Поскольку наши услуги являются общедоступными, безопасность является главным приоритетом. Мы также приглашаем наших коллег пройти вакцинацию», - сказал житель столицы Акдидар Саяхат.

Отметим, по данным на 28 июня в Нур-Султане первым компонентом вакцины привито свыше 210 тыс. граждан привиты, полную иммунизацию прошли более 145 тыс. человек.

Для стимуляции граждан к вакцинации в столице организованы розыгрыши в виде ценных призов. Ранее аким Нур-Султана Алтай Кульгинов объявил о розыгрыше двухкомнатной квартиры. Участие в нем могут принять жители города старше 18 лет, получающие первый компонент вакцины с 25 июня по 31 августа т.г. К розыгрышу данной акции подключены все пункты вакцинации, как в ТРЦ/ТД, так и в медучреждениях.

Ранее ТРЦ «MEGA Silk Way» объявил о розыгрыше автомобиля среди вакцинированных первым компонентом в прививочном пункте самого торгово-развлекательного центра.

Кроме того, в ТРЦ «Азия Парк», «Mega Silk Way», «Сарыарка», «Абу-Даби Плаза», «Керуен», «Евразия» проводится розыгрыш ценных призов в виде бытовой и компьютерной техники, выдаются скидочные купоны. К данной акции присоединилась и торговая сеть магазинов электроники и бытовой техники «Мечта».

Ранее в управлении сообщили, что в столичном Ramada Plaza снова будут принимать пациентов с коронавирусом.