Столичные предприниматели поддержали идею Елбасы
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Предприниматели, работодатели Нур-Султана поддержали инициативу Елбасы об оказании помощи друг другу в это непростое время, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.
Учредители компаний «GLB - Шар-Құрылыс» Жанна Бектемирова, СРО Швейных предприятий Наталья Кузнецова выразили готовность оказать всяческую поддержку медицинским работникам и государственным органам, задействованным в борьбе с коронавирусной инфекцией.
«В связи с увеличивающимся количеством заболевших коронавирусом, кроме принятых ранее мер, с 19 марта введен карантин в Нур-Султане и Алматы. Мы с пониманием относимся к действиям властей и неизбежным ограничениям, связанным с обеспечением порядка и безопасности граждан в условиях чрезвычайного положения. Вчера Елбасы обратился казахстанцам и призвал предпринимателей финансово и морально помочь людям, которые изо дня в день работают с ними. Мы поддерживаем предложения Елбасы и примем меры, чтобы оплатить нахождение людей во временных вынужденных отпусках и ввести укороченные рабочие графики. Мы выполним все социальные обязательства и сохраним рабочие места. Призываем всех граждан страны проявить терпение и поддержать принимаемые государством меры», - говорится в сообщении предпринимателей.
Ранее Елбасы обратился к казахстанцам с призывом поддержать действия Президента страны Касым-Жомарта Токаева и Правительства, которые реализуются в эти дни для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
- Более 600 человек помещены в стационары в столице
- В столице развернут стационар на 1051 койку
- #StayHome: киберспортивный турнир с призовым фондом в 12 млн тенге объявлен в Казахстане
- Айдос Укибай: Бизнес поддержал инициативу Елбасы
- Проверить симптомы коронавируса онлайн предложили в Карагандинской области
- Среди заболевших коронавирусом в Нур-Султане - четырехмесячный ребенок
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана