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Столичные предприниматели поддержали идею Елбасы

21 Марта 2020 12:43
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Столичные предприниматели поддержали идею Елбасы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Предприниматели, работодатели Нур-Султана поддержали инициативу Елбасы об оказании помощи друг другу в это непростое время, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

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Учредители компаний «GLB - Шар-Құрылыс» Жанна Бектемирова, СРО Швейных предприятий Наталья Кузнецова выразили готовность оказать всяческую поддержку медицинским работникам и государственным органам, задействованным в борьбе с коронавирусной инфекцией.

«В связи с увеличивающимся количеством заболевших коронавирусом, кроме принятых ранее мер, с 19 марта введен карантин в Нур-Султане и Алматы. Мы с пониманием относимся к действиям властей и неизбежным ограничениям, связанным с обеспечением порядка и безопасности граждан в условиях чрезвычайного положения. Вчера Елбасы обратился казахстанцам и призвал предпринимателей финансово и морально помочь людям, которые изо дня в день работают с ними. Мы поддерживаем предложения Елбасы и примем меры, чтобы оплатить нахождение людей во временных вынужденных отпусках и ввести укороченные рабочие графики. Мы выполним все социальные обязательства и сохраним рабочие места. Призываем всех граждан страны проявить терпение и поддержать принимаемые государством меры», - говорится в сообщении предпринимателей.

Ранее Елбасы обратился к казахстанцам с призывом поддержать действия Президента страны Касым-Жомарта Токаева и Правительства, которые реализуются в эти дни для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.



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Ключевые слова: Малый бизнес, Нур-Султан, Социальная поддержка, Общество, Бірге - реализуем вместе,
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