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Столичные пожарные спасли женщину из лифта
26 Июля 2022 21:43

Столичные пожарные спасли женщину из лифта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичные пожарные спасли женщину из лифта, остановившегося между 12 и 13 этажами. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Сегодня, 26 июля, в 15:20 часов подразделения столичного ДЧС выехали на поступившее сообщение о возгорании лифта в одном из домов по улице Айнаколь.

По прибытию огнеборцев установлено, что произошло короткое замыкание электропроводки без дальнейшего горения. Внутри лифта между 12 и 13 этажами осталась женщина. Благодаря оперативной и слаженной работе пожарных женщину, 1957 года рождения, благополучно спасли из лифта и оказали первую медицинскую помощь.

Она была передана бригаде скорой помощи. Командир отделения столичной пожарной части ПЧ №10 Шалтаев Жанат и пожарный Казбеков Куат сделали свою работу безупречно и спасли человеческую жизнь. За оперативность и оказанную помощь дочь спасенной гражданки выразила благодарность спасателям.



Фото из открытых источников





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