Столичные пожарные спасли 4 взрослых и ребенка
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Случай спасения произошел в столице. Из квартир подъезда, где было сильное задымление, были вызволены 5 человек, из них один ребенок, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС города Нур-Султан.
28 октября в 13 часов 13 минут на пульт«101» поступило сообщение о пожаре по улице Абылайхана. К моменту прибытия пожарных подразделений уже через 6 минут было установлено, что на 9 этаже в десятиэтажном жилом доме произошло возгорание мебели в квартире на площади 10 кв.м.
В подъезде было сильное задымление, создалась угроза жизни людям. Было организовано звено газодымозащитной службы для проведения разведки и эвакуации людей. Благодаря оперативности и слаженности огнеборцев пожарной части № 10, а также правильному определению решающего направления и проведению качественной разведки места пожара с помощью спасательных масок были спасены пять человек из них один ребенок.
Пожар был локализован в 13 часов 28 минут и ликвидирован в 13 часов 31 минуту, и не получил дальнейшего распространения. Всего в тушении было задействовано 4 единицы техники и 17 человек личного состава. Причина пожара выясняется.
С легким отравлением угарным газом в больницу доставлена женщина для дальнейшего осмотра.
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