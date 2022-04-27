Столичные полицейские завоевали серебро соревнований по қазақ күресі
Сегодня начальник столичного департамента полиции генерал-майор Марат Тулебаев наградил победителей соревнований.
«Республиканский турнир показал высокий уровень спортивной подготовки стражей порядка. Владение основными приемами видов борьбы имеет большое значение в работе сотрудников полиции, особенно при задержании преступников», - отметил в ходе награждения Марат Тулебаев и пожелал спортсменам дальнейших успехов.
Руководство департамента полиции уделяет особое внимание физической подготовке стражей порядка, вдохновляя сотрудников на совершение новых спортивных результатов.
За занятые первые места в весовой категории до 66 кг награжден майор полиции Ерболат Кунанбаев, в весовой категории до 100 кг – майор полиции Асхат Елубаев, в категории свыше 100 кг лучшим стал старший лейтенант полиции Олжас Шынкеев.
В составе сборной команды также выступали капитан полиции Мәди Амангелдіұлы, капитан полиции Ерасыл Турсынбеков и старший лейтенант полиции Ержан Оразбек.