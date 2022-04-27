Столичные полицейские завоевали серебро соревнований по қазақ күресі

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Чемпионат МВД Республики Казахстан по қазақ куресі среди сотрудников органов внутренних дел прошел 22-23 апреля в Петропавловске. По результатам турнира сборная столичного департамента полиции заняла второе общекомандное место, уступив всего одно очко полицейским Карагандинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г. Нур-Султана.

Сегодня начальник столичного департамента полиции генерал-майор Марат Тулебаев наградил победителей соревнований.

«Республиканский турнир показал высокий уровень спортивной подготовки стражей порядка. Владение основными приемами видов борьбы имеет большое значение в работе сотрудников полиции, особенно при задержании преступников», - отметил в ходе награждения Марат Тулебаев и пожелал спортсменам дальнейших успехов.

Руководство департамента полиции уделяет особое внимание физической подготовке стражей порядка, вдохновляя сотрудников на совершение новых спортивных результатов.

За занятые первые места в весовой категории до 66 кг награжден майор полиции Ерболат Кунанбаев, в весовой категории до 100 кг – майор полиции Асхат Елубаев, в категории свыше 100 кг лучшим стал старший лейтенант полиции Олжас Шынкеев.

В составе сборной команды также выступали капитан полиции Мәди Амангелдіұлы, капитан полиции Ерасыл Турсынбеков и старший лейтенант полиции Ержан Оразбек.