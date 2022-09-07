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    14:00, 07 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Столичные полицейские задержали похитителя дождеприемников

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В полицию на канал «102» поступило сообщение о том, что неизвестные лица совершили кражу чугунных дождеприемников, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г. Нур-Султана.

    В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела криминальной полиции УП района «Сарыарка» департамента полиции города Нур-Султана подозреваемый в краже был задержан. Им оказался 30-летний житель города, который совершил кражу трех чугунных дождеприемников, причинив материальный ущерб на сумму более 920 тысяч тенге. Установлено, что злоумышленник совершил кражу на трех улицах, расположенных в микрорайоне Коктал, передвигаясь на автомашине «Газель». Похищенное имущество он сдал в пункт приема металла.

    По данному факту проводится досудебное расследование по статье «кража». Подозреваемый дал признательные показания. Проверяется причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории столицы.

    Полицейские Нур-Султана на постоянной основе проводят оперативно-профилактические мероприятия, проверяя пункты приема металла. Совершая кражи крышек канализационных люков, злоумышленники наносят не только материальный ущерб, но и подвергают опасности здоровье и жизнь граждан.

    Департамент полиции г.Нур-Султана предупреждает граждан не приобретать товар с рук без соответствующих документов и сообщает, что за скупку краденого предусмотрена уголовная ответственность. Стражи порядка призывают гражданам сообщать в полицию о фактах краж канализационных люков.


    Теги:
    Борьба с преступностью МВД РК Астана Правоохранительные органы
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