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Столичные полицейские задержали подозреваемого в совершении мародерства в Алматы

19 Января 2022 15:45
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Столичные полицейские задержали подозреваемого в совершении мародерства в Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - До города Нур-Султана 20-летний житель Алматинской области добирался пересадками на частном такси. Прибыв в столицу, он в тот же день, в одном из торговых домов сбыл мобильный телефон марки «Iphone 13», выручив за него 380 тысяч тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

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Сотрудниками полиции подозреваемый в совершении мародерства был задержан на съемной квартире по проспекту Улы Дала. В ходе обыска квартиры обнаружены и изъяты ноутбук марки «НР», сотовые телефоны марки «Iphone 11», «Iphone 6», похищенные из магазина «Белый ветер» в городе Алматы.

Установлено, что 4 января подозреваемый находился на рабочем месте в компьютерном клубе в городе Алматы. Узнав от знакомого, что рядом разгромили магазин «Белый ветер», он направился в складское помещение и похитил мобильные телефоны марки «Iphone 11» и «Iphone 13» в количестве четыре штуки и два ноутбука марки «НР». На следующий день после совершения кражи молодой человек выехал из Алматы в столицу.

По факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в ИВС ДП.

При проведении оперативных мероприятий установлен скупщик, у которого сотовый телефон «Iphone 13» был изъят.

Департамент полиции предупреждает граждан остерегаться подозрительных предложений о продаже ценных вещей и техники.

«При приобретении товаров проявите бдительность и запросите у продавца чек или гарантийный талон, а в случае подозрения сообщите в полицию.

Напоминаем, что приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, влечет за собой уголовную ответственность», - добавили в ДП.

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#Нур-Султан   #Алматы   #МВД РК   #ЧП-2022   #Алматинская трагедия  
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