Столичные полицейские задержали мужчину, который «разводил» продавцов сотовых телефонов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками криминальной полиции департамента полиции города Нур-Султана задержан 28-летний мужчина, который под предлогом покупки дорогих сотовых телефонов обманывал жителей столицы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП.

Своих жертв он выбирал на интернет-сайтах среди объявлений о продаже сотовых телефонов последних моделей. Имитируя роль солидного покупателя, подозреваемый по телефону договаривался о встрече в офисе. Офисы он также находил по объявлениям в Интернете. Приходил по адресу, якобы осмотреть офисное помещение для аренды, и в это же время назначал встречу продавцу мобильного телефона. Находясь в офисе, мошенник входил в доверие к жертвам, рассказывал о своем успешном бизнесе и уверял, что готов купить сотовый телефон.

После того, как продавец передавал сотовый телефон в руки, мужчина с телефоном уходил, якобы за деньгами в соседний кабинет, и скрывался в неизвестном направлении. Ничего не подозревая, потерпевшие ожидали его в офисе. Не дождавшись «покупателя», они оставались без мобильного телефона.

По факту мошенничества ведется досудебное расследование. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Проверяется его причастность к 15 аналогичным фактам. Обманутых граждан может быть больше.

Пострадавшим от противоправных действий задержанного необходимо обратиться по телефонам: 71-62-91, 71-63-35, 8-747-620-57-93, 8-702-482-22-78 или 102.