Столичные полицейские взаимодействуют с КСК и ОСИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичные полицейские взаимодействую с КСК и ОСИ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП города Нур-Султана.

Департаментом полиции города Нур-Султана проводится активное взаимодействие полиции с КСК и ОСИ, что создает дополнительные ресурсы для обеспечения общественной безопасности и правопорядка в столице.

Вопросы совместной работы по профилактике правонарушений, а также о мерах ответственности жителей за нарушение общественного порядка, тишины и спокойствия граждан являются наиболее актуальными. По поручению Главы государства реализуется концепция принципа «Полиция шаговой доступности». 2021 год Министром внутренних дел РК Ерланом Тургумбаевым объявлен «Годом профилактики правонарушений».

Встречи полицейских с председателями КСК и ОСИ, на которых изучаются имеющиеся проблемные вопросы, проводятся на постоянной основе. Участковыми инспекторами полиции за семь месяцев текущего года проведено 582 встречи с КСК, по всем поступившим обращениям приняты меры.

Сегодня в столице насчитывается более 700 КСК и ОСИ, с которыми в дальнейшем будет организована аналогичная встреча. На таких встречах поднимаются проблемные вопросы, волнующие горожан, связанные с нарушением общественного порядка лицами без определенного места жительства, злоупотребляющими алкоголем и наркотическими средствами.

Отдельные руководители КСК положительно оценивают совместную работу с участковыми по выявлению незаконно функционирующих хостелов и сдаваемых в аренду квартир, выявлению наркоманов, дебоширов и иных лиц, нарушающих покой граждан и общественный порядок.

На сегодняшний день участковые инспекторы включены в общедомовые чаты. Их насчитывается более двух тысяч с охватом около 230 тысяч граждан. Работа в данном направлении успешно зарекомендовала себя в укреплении взаимосвязи полиции с населением. Посредством чатов размещается профилактическая информация, фото, видеоматериалы, направленные на повышение правовой культуры, профилактику дорожно-транспортного травматизма, соблюдения правил благоустройства города и обеспечение правопорядка.

За каждым КСК и ОСИ закреплены руководители служб аппарата департамента полиции и территориальных подразделений, чтобы ни одно из обращений не осталось без внимания.



