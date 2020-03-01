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Столичные полицейские встретились с матерями геройски погибших сотрудников

1 Марта 2020 11:05
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Столичные полицейские встретились с матерями геройски погибших сотрудников

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ко Дню благодарности сотрудники Департамента полиции г. Нур-Султан встретились с матерями сотрудников, погибших при исполнении служебного долга, передает МИА «Казинформ со ссылкой на пресс-службу ДП города.

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Сегодня полицейские навестили на дому маму Евгения Крета- Ольгу Фёдоровну Вербину и маму Сергея Павлова Ольгу Алексеевну Павлову. Сотрудники полиции никогда не забывают о родных и близких погибших сотрудников и о совершенных ими самоотверженных поступках на службе правопорядку. Ведь когда-то их сыновья отдали свои жизни, исполняя служебный долг.

19 апреля 1997 года Евгений Крета вместе с Сергеем Павловым без колебаний бросились в реку Ишим, чтобы спасти четверых тонущих детей. Они очень быстро приплыли к барахтавшимся в реке мальчишкам и дважды попытались вытолкнуть их на берег. Но разбушевавшаяся ледяная стихия не позволила предотвратить трагедию, унеся с собою шесть человеческих жизней.

Указом Президента РК от 6 мая 1998 года Евгений Крета и Сергей Павлов награждены медалью «Ерлiгi үшiн» посмертно. Руководитель полиции выразил особые слова благодарности в адрес матерей, воспитавших достойных сыновей и за их подвиг, ставший примером стойкости и мужества.

Он также поздравил уважаемых женщин с наступающим праздником 8 марта, пожелал им доброго здоровья и заверил, что они всегда могут рассчитывать на поддержку со стороны Департамента.


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Ключевые слова: Нур-Султан, МВД РК,
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