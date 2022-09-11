РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:20, 10 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Столичные полицейские ведут борьбу с «аптечной наркоманией»

    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Столичные полицейские пресекают факты безрецептурной продажи лекарств, содержащих наркотические вещества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции г. Нур-Султан.

    В связи с увеличением фактов вовлечения молодежи в «аптечную наркоманию», столичным департаментом полиции при активном участии государственных органов и неправительственного сектора на постоянной основе проводится агитационная работа среди населения, направленная на профилактику вовлечения подрастающего поколения в наркоманию, а также рейдовые мероприятия по проверке субъектов фармацевтической и медицинской деятельности.

    Фармацевты продолжают безрецептурно реализовывать сильнодействующие медицинские препараты наркозависимым лицам и подросткам.

    «С начала года на территории столицы сотрудниками управления по противодействию наркопреступности совместно с департаментом комитета медицинского и фармацевтического контроля по городу Нур-Султан Министерства здравоохранения выявлено 7 фактов по ст. 426 ККРобАП (Нарушение правил фармацевтической деятельности и сферы обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения)», - сообщили в ведомстве.

    Полицейские просят горожан сообщать по телефону доверия столичного управления по противодействию наркопреступности о фактах хранения, сбыта наркотических и психоактивных веществ, отпуска лекарственных препаратов без рецепта врача, а также лиц к ним причастных.


    Теги:
    Общество Борьба с наркотиками Астана Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    01:57, 01 Октябрь 2023
    Ремонт котельных завершают в Семее
    01:26, 01 Октябрь 2023
    Спустя 27 лет задержан подозреваемый в убийстве Тупака Шакура
    00:51, 01 Октябрь 2023
    Көрпе Fest провели в Таразе
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!