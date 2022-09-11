Столичные полицейские ведут борьбу с «аптечной наркоманией»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Столичные полицейские пресекают факты безрецептурной продажи лекарств, содержащих наркотические вещества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции г. Нур-Султан.

В связи с увеличением фактов вовлечения молодежи в «аптечную наркоманию», столичным департаментом полиции при активном участии государственных органов и неправительственного сектора на постоянной основе проводится агитационная работа среди населения, направленная на профилактику вовлечения подрастающего поколения в наркоманию, а также рейдовые мероприятия по проверке субъектов фармацевтической и медицинской деятельности.

Фармацевты продолжают безрецептурно реализовывать сильнодействующие медицинские препараты наркозависимым лицам и подросткам.

«С начала года на территории столицы сотрудниками управления по противодействию наркопреступности совместно с департаментом комитета медицинского и фармацевтического контроля по городу Нур-Султан Министерства здравоохранения выявлено 7 фактов по ст. 426 ККРобАП (Нарушение правил фармацевтической деятельности и сферы обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения)», - сообщили в ведомстве.

Полицейские просят горожан сообщать по телефону доверия столичного управления по противодействию наркопреступности о фактах хранения, сбыта наркотических и психоактивных веществ, отпуска лекарственных препаратов без рецепта врача, а также лиц к ним причастных.