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Столичные полицейские установили находившихся в розыске уголовных преступников

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
29 Апреля 2023, 16:05
Столичные полицейские установили находившихся в розыске уголовных преступников

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок» полицейскими установлены трое граждан Узбекистана, находившихся в межгосударственном розыске, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Астаны.

20-летний мужчина числился в розыске в Российской Федерации, в 2022 году он совершил кражу в торговом доме в Москве. За незаконное пересечение границы выявлен 36-летний мужчина. За мошенничество, совершенное в 2020 году в Узбекистане в Астане выявлен 43-летний мужчина. Все задержанные водворены в Изолятор временного содержания ДП г. Астаны, решается вопрос об их экстрадиции.

Также в ходе ОПМ сотрудниками столичной полиции установлен 45-летний мужчина, который в прошлом году, находясь возле гаражей, расположенных по Дукенулы, в ходе распития спиртных напитков с малознакомым граждонином, нанес ему ножевое ранение. Он был приговорен к 4 годам ограничения свободы.

В целях обеспечения общественного порядка, предупреждения, пресечения преступлений на улицах и в других общественных местах департаментом полиции города Астаны с 26 по 28 апреля текущего года проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок».


Астана   Борьба с преступностью   Узбекистан   МВД РК  
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