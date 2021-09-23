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    12:21, 23 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Столичные полицейские стали в два раза чаще выявлять нарушения на дорогах

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Руководитель управления административной полиции ДП Нур-Султана Елжан Чупеков озвучил статистику нарушений на дорогах в 2021, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Основной мерой для снижения количества ДТП является выявление и привлечение нарушителей ПДД к ответственности. За 8 месяцев текущего года департаментом полиции выявлено нарушение водителями по линии дорожной безопасности 108565», - сказал Елжан Чупеков на брифинге в ДП.

    По его словам, в сравнении с прошлым годом нарушения на дорогах стали выявляться в два раза чаще.

    «Управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения – 874 факта, правил проезда пешеходных переходов – 2212, правил проезда перекрестков – более 5 тысяч, выезд на полосу встречного движения – 258 случаев, создание аварийной ситуации – 1153 факта, правил остановки стоянки – 6882 факта, невыполнение требований знаков, а также разметки – 14 тысяч. Лишено прав управления транспортом 1167 водителей, административно арестованы 849 водителей», - сообщил спикер.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Транспорт Астана
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