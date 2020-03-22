Столичные полицейские совместно с волонтерами выявили незаконные случаи продажи масок и антисептиков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Во время рейдового патрулирования полицейские совместно с волонтерами выявили незаконной продажи медицинских масок. У нарушителей изъято 188 медицинских масок и 112 антисептических средств, Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата.

Сотрудники столичного департамента полиции проводят обходы субъектов малого и среднего бизнеса на предмет соблюдения режима чрезвычайного положения и объявленного карантина.

235 волонтеров оказывают содействие полицейским, они задействованы на блокпостах и совместных с участковыми обходах административных участков.

«Сегодня, в период, когда столица находится на карантинном режиме, волонтеры добровольно пришли на помощь полицейским. Каждый из них проявил гражданскую позицию и посчитал своим долгом работать с нами рука об руку. Мы с радостью приняли их предложение. Вместе мы можем эффективнее противостоять в борьбе с распространением коронавируса. Надеемся, что опыт совместного сотрудничества с волонтерами мы можем применить и в будущем», - отметил руководитель столичной полиции Ержан Саденов.





Во время проведения обходов выяснилось, что, невзирая на чрезвычайное положение, ряд организаций города работал в обычном режиме.

К примеру, продолжали работать автомойка «Тулпар», кафе «Тапчан-7», пункт общественного питания «Донер Микс», бильярдный клуб «Жигер» и другие. В отношение владельцев, субъектов малого и среднего бизнеса, допустивших нарушения режима, составлены административные протоколы.

Материалы по нарушениям специализированный межрайонный административный суд столицы рассмотрел в режиме видеоконференцсвязи. Всех собственников заведений привлекли к административному штрафу в размере 10 МРП.

Также во время рейдового патрулирования полицейские и волонтеры выявили незаконные случаи продажи медицинских масок и антисептиков. У нарушителей изъяты 188 масок и 112 единиц антисептических средств. В отношении продавцов составлен административный протокол.