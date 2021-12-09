Столичные полицейские составили портрет преступника-вора

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Начальник управления криминальной полиции столичного департамента полиции Дмитрий Демидов рассказал, как выглядит портрет преступника-вора, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 70 % это иногородние лица. Если составить условный портрет преступника-вора, это иногородний житель, безработный, в основном мужчины, в возрасте от 25 до 35 лет. В основном совершающие квалифицированную и неквалифицированную кражу путем свободного доступа, в большей части это лица, ранее судимые или состоящие на профилактическом или криминалистическом учетах в департаменте полиции», - отметил Дмитрий Демидов на брифинге в Нур-Султане.

По словам спикера, также существует сезонный вид краж. Например, кража автомобилей или его запчастей зачастую происходит в зимнее время.

«Ежедневно сотрудники криминальной полиции проводят детальный анализ совершенных краж. Они анализируют, какой район наиболее подвержен кражам. Например, отдельный спальный район подвержен кражам с автомашин», - добавил он.



