Столичные полицейские разработали алгоритм по выявлению жертв семейного насилия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Столичные полицейские разработали специальный алгоритм работы по выявлению жертв семейного насилия. Об этом на брифинге сообщил и.о начальника УП района «Есиль» ДП города Нур-Султана Марат Абиров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Разработан специальный алгоритм по выявлению жертв насилия, которые напрямую не имеют возможности обращаться в полицию. Ориентируются продавцы аптек и придомовых продовольственных магазинов на оперативное взаимодействие с полицией, поскольку они чаще становятся невольными свидетелями таких фактов», - пояснил Марат Абиров.

Кроме того, как отметил спикер, принимаются меры для обеспечения условий временной изоляции жертв семейной агрессии.

«Неоценимый вклад в нашей деятельности вносит тесное взаимодействие с председателями КСК в вопросах правопорядка в жилых массивах и многоквартирных домах», - добавил Марат Абиров.

По его словам, участковые инспекторы полиции ОМПС УП района «Есиль» состоят в общедомовых 693 чатах, из них 27 в домах частного сектора.

Руководством УП района «Есиль» проведены рабочие совещания, где принимали участие представители КСК, ОСИ, представители обслуживающих компаний, охранных организаций. При обнаружении ими нарушений общественного порядка, информация передается незамедлительно в рабочую группу по мессенджеру WhatsApp, которая создана совместно с руководством Управления полиции, что позволяет незамедлительно отреагировать на информацию, установить правонарушителя и привлечь его к ответственности.