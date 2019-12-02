Столичные полицейские проводят обследования территории школ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В целях обеспечения безопасности детей сотрудниками столичной полиции проводятся обследования территорий, прилегающих к учреждениям образования, на предмет наличия освещенности в темное время суток, открытых люков, оборудования камерами наблюдения, а также квалифицированной охраны и дорожной безопасности вокруг школ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП города.

В результате выявлено, что в 35-ти организациях образования частично неисправны камеры видеонаблюдения, в 38-ми не установлены системы контроля и управления доступом. Вместе с тем, в настоящее время организации образования, каждая самостоятельно, пользуются услугами частных охранных организаций, что сказывается на качестве предоставляемых услуг. Указанные недостатки были озвучены на совещании, которое проводилось по инициативе Департамента полиции в акимате города Нур-Султан по вопросам обеспечения безопасности в организациях образования, с участием всех директоров городских школ.





«Касательно видеокамер. В первую очередь нам нужно разобраться со статистикой. Я даю поручение Управлению образования совместно с директорами школ и представителями местной полиции, а также контакт-центром iKOMEK 109 комплексно подойти к этому вопросу и обойти все школы города Нур-Султана. Это нужно сделать вместе с районными инспекторами, которые имеют территориальную ответственность. Необходимо увидеть реальную картину – какие камеры действительно работают», – отметил заместитель акима г.Нур-Султан Бахтияр Макен.

В связи с проведением комплексных мероприятий он объявил о проведении в столице месячника детской безопасности. Кроме того, в целях обеспечения детской дорожной безопасности полицейскими проводятся обследования улично-дорожной сети в непосредственной близости общеобразовательных и дошкольных заведений, по результатам которых выдано 490 предписаний на устранение выявленных недостатков.

На сегодняшний день в районе 72-х объектов образования восстановлена дорожная разметка «Пешеходный переход» в желто-белой цветовой гамме. Вблизи 4-х школ обустроены светофорные объекты взамен существующих нерегулируемых пешеходных переходов. Около 104-х объектов образования восстановлены элементы искусственных дорожных неровностей (более 1000 п/м), произведена установка и замена 151-го дорожного знака, установлены 3 информационных щита «Дети», а также восстановлено асфальтобетонное покрытие проезжей части и брусчатки на пешеходных тротуарах в районе 20-ти объектов образования.

Отметим, что ранее состоялось совещание по обеспечению безопасности в организациях образования с участием всех директоров городских школ.

«Необходимо совершенствовать систему видеонаблюдения в школах, установить системы контроля и управления доступом и привлекать только лицензированную охрану. Укрепление тесного сотрудничества между полицией и учебными заведениями позволит успешно решать вопросы обеспечения безопасности детей и профилактики правонарушений среди несовершеннолетних Принятые профилактические меры способствовали снижению правонарушений среди несовершеннолетних. В результате совместной работы в текущем году отмечается снижение преступлений, совершенных несовершеннолетними на 12,2%»,- отметил начальник столичного Департамента полиции Ержан Саденов.