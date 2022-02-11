Столичные полицейские проверяют рынки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок» полицейские провели рейд по рынку продажи автозапчастей «Салем». Данное мероприятие направлено на оздоровление криминогенной обстановки и профилактику преступлений, в том числе угонов и краж с автомашин, передает Миа «Казинформ»» со ссылкой на пресс-службу ДП г. Нур-Султана.

В течение дня стражи правопорядка проверили порядка 200 бутиков и контейнеров, а также 4 станции технического обслуживания. Проверено более 130 лиц и 57 автомашин. За нарушение правил благоустройства территорий и проживание в РК без регистрации и документов в отношении нарушителей составлено 47 протоколов.

Так, в ходе проведения рейда полицейскими на рынке остановлены два гражданина Республики Узбекистан. При проверке документов выяснилось, что иностранцы нарушили миграционное законодательство и уклонялись от выезда из РК после истечения установленного срока. Нарушители будут выдворены за пределы Республики Казахстан.



