Столичные полицейские проверяют рынки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок» полицейские провели рейд по рынку продажи автозапчастей «Салем». Данное мероприятие направлено на оздоровление криминогенной обстановки и профилактику преступлений, в том числе угонов и краж с автомашин, передает Миа «Казинформ»» со ссылкой на пресс-службу ДП г. Нур-Султана.
В течение дня стражи правопорядка проверили порядка 200 бутиков и контейнеров, а также 4 станции технического обслуживания. Проверено более 130 лиц и 57 автомашин. За нарушение правил благоустройства территорий и проживание в РК без регистрации и документов в отношении нарушителей составлено 47 протоколов.
Так, в ходе проведения рейда полицейскими на рынке остановлены два гражданина Республики Узбекистан. При проверке документов выяснилось, что иностранцы нарушили миграционное законодательство и уклонялись от выезда из РК после истечения установленного срока. Нарушители будут выдворены за пределы Республики Казахстан.
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