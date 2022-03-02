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Столичные полицейские провели рейды по пунктам приема металла

2 Марта 2022 14:50
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Столичные полицейские провели рейды по пунктам приема металла

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские провели ряд локально-рейдовых мероприятий по пунктам приема цветного и черного металла, рынков, торговых домов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г. Нур-Султана.

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Полицейскими проверено более 20 пунктов приема цветного и черного металла. В основном, владельцы пунктов металлолома занимались предпринимательской деятельностью без соответствующей регистрации и разрешения, а также нарушали правила благоустройства территории. В отношении 26 предпринимателей возбуждено административное производство.

При проверке стражи правопорядка изъяли более 4 тонн цветного металла и 200 метров кабеля. Так, полицейские в одном из пунктов приема металла по улице Окжетпес обнаружили порядка 3,5 тонн нелегального металла. В настоящее время проводится расследование, устанавливаются владельцы похищенного металла.

В ходе проведения отработок проверены торговый дом «Астаналык», рынки «Шанхай», «Биг Шанхай», «Орда», «Центральный рынок». За торговлю в неположенном месте к административной ответственности привлекли 23 предпринимателя.

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