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Столичные полицейские провели мероприятие «Внимание – пешеход!»
23 Июля 2022 14:17

Столичные полицейские провели мероприятие «Внимание – пешеход!»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В целях повышения безопасности движения и профилактики ДТП с участием пешеходов, велосипедистов и самокатчиков, столичные полицейские провели мероприятие «Внимание – пешеход!» в рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции г. Нур-Султан.

В течение дня сотрудники полиции выявили 180 нарушителей, из числа пешеходов, велосипедистов и самокатчиков. Все нарушители привлечены к административной ответственности по статье 615 ч.1 КРКоАП.

С начала текущего года в столице выявлено около 12 тыс. пешеходов и более 1 тыс. велосипедистов, нарушивших ПДД.

При проведении ОПМ полицейские особое внимание уделяют переходу проезжей части в неустановленном месте, переходу на запрещающий сигнал светофора, нарушению правил стоянки на тротуаре и не предоставление преимущества в движении пешеходам.

Во время проведения рейда выявлено 16 водителей, не уступивших дорогу пешеходам. В отношении нарушителей составлены административные протокола по статье 600 КРКоАП, наложены штрафы в размере 10 МРП.

С начала текущего года за аналогичные нарушения ПДД к ответственности привлечено около 1700 водителей.


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