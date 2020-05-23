Столичные полицейские продолжают разъяснительную работу по соблюдению карантинных мер

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудники департамента полиции г. Нур-Султана совместно с представителями акимата города и волонтерами в местах массового скопления людей, на территории парков, скверов, а также в торговых домах, которые возобновили свою работу, раздают медицинские маски, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП города Нур-Султана.

«Карантинный режим еще не отменен. Мы разъясняем гражданам о мерах личной безопасности и призываем их быть бдительными, соблюдать дистанцию в магазинах и обязательно носить маски. Сегодня мы проводим предупредительную работу. Если торговые дома не будут соблюдать карантинные требования, то будут привлекаться к административной ответственности по ст. 462 КРКоАП вплоть до закрытия заведений, нарушающих меры карантина», - говорит начальник местной полицейской службы департамента полиции г. Нур-Султана Госман Жакин.

Полицейские обращают внимание жителей, что выходы из дома, следует осуществлять только в случае крайней необходимости.

Департамент полиции г. Нур-Султана просит граждан соблюдать карантинный режим и отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям.

«Окончание режима ЧП не означает, что карантин завершен. Риски распространения коронавируса все еще сохраняются. Если граждане не будут соблюдать меры безопасности, мы можем вернуться в прежний режим строгого карантина. Все эти меры принимаются для вашего здоровья и здоровья ваших близких», - заключчил Жакин.

Напомним, ранее акимат Нур-Султана сообщил, что послаблений режима карантина в Нур-Султане не будет.