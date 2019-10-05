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Столичные полицейские предотвратили попытку суицида

5 Октября 2019 22:31
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Столичные полицейские предотвратили попытку суицида

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Полицейские Нур-Султана предотвратили попытку суицида, передает МИА «Казинформ».

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«5 октября около 01:30 часов в полицию поступил вызов о том, что в квартире дома по улице Нажимеденова происходит скандал. Позвонившие по номеру 102 соседи сообщили о том, что мужчина угрожает девушке физической расправой. Увидев прибывший полицейский наряд, мужчина начал шантажировать девушку суицидом и забрался на балкон», - говорится в сообщении.

Отмечается, полицейским удалось убедить мужчину не совершать необдуманных действий. После чего он был задержан. Проводится проверка, по заключению которой будет дана правовая оценка его действиям.

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Ключевые слова: Нур-Султан, Происшествия, МВД РК,
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