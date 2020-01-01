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Столичные полицейские помогли оперативно доставить годовалого ребенка в больницу

1 Января 2020 04:31
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Столичные полицейские помогли оперативно доставить годовалого ребенка в больницу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудники столичной полиции помогли оперативно добраться до больницы ребенку, которому срочно была необходима медицинская помощь, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП столицы.

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От астанчанина Каскатаева Махмета Сейтжановича на имя начальника Департамента полиции Нур-Султана полковника полиции Ержана Саденова поступило благодарственное письмо, который благодарит сотрудников полка патрульной полиции старшего лейтенанта Олжаса Байсариева и старшего лейтенанта Алимжана Ауелбекова за оказанную оперативную помощь ребенку.

Отец рассказал, что годовалому ребенку резко стало плохо и он начал терять сознание. Не дождавшись приезда скорой медицинской помощи, он решил самостоятельно отвезти его в больницу. Но большое движение осложняло путь. К счастью, в это время на участке патрулировали сотрудники столичной полиции, которые пересадили их в свою машину и за считанные минуты доставили в больницу. Ребенку успели оказать необходимую медицинскую помощь.

Отмечается, своевременно оказанная помощь стражей порядка помогла избежать возможных трагических последствий.


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Ключевые слова: Нур-Султан,
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