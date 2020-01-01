Столичные полицейские помогли оперативно доставить годовалого ребенка в больницу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудники столичной полиции помогли оперативно добраться до больницы ребенку, которому срочно была необходима медицинская помощь, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП столицы.

От астанчанина Каскатаева Махмета Сейтжановича на имя начальника Департамента полиции Нур-Султана полковника полиции Ержана Саденова поступило благодарственное письмо, который благодарит сотрудников полка патрульной полиции старшего лейтенанта Олжаса Байсариева и старшего лейтенанта Алимжана Ауелбекова за оказанную оперативную помощь ребенку.

Отец рассказал, что годовалому ребенку резко стало плохо и он начал терять сознание. Не дождавшись приезда скорой медицинской помощи, он решил самостоятельно отвезти его в больницу. Но большое движение осложняло путь. К счастью, в это время на участке патрулировали сотрудники столичной полиции, которые пересадили их в свою машину и за считанные минуты доставили в больницу. Ребенку успели оказать необходимую медицинскую помощь.

Отмечается, своевременно оказанная помощь стражей порядка помогла избежать возможных трагических последствий.