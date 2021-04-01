Столичные полицейские получают вакцину против COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Нур-Султане проводится вакцинация сотрудников полиции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

По словам врача-терапевта поликлиники департамента полиции города Айданы Абдипатта, сейчас получают вакцину «Спутник V» участковые полицейские и ветераны органов внутренних дел.

«Они сами приходят на прививку, потому что работают напрямую с населением. Мы разъясняем и знакомим их с медицинскими требованиями, рассказываем о том, как вводится вакцина. Смотрим, наблюдаем в соответствии с требованиями, и только потом приступаем к работе. До сегодняшнего дня противопоказаний не было. У нас все проводится согласно требованиям», - сказала Айдана Абдипатта.

Инспектор патрульной службы, старший лейтенант полиции Сакен Таскын один из тех, кто уже получил вакцину.

«Сегодня я сделал прививку. В данный момент чувствую себя очень хорошо. Я добровольно привился, потому что работаю с населением», - сказал Сакен Таскын.