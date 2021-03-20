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    12:30, 20 Март 2021 | GMT +6

    Столичные полицейские перешли на усиленный вариант несения службы

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В канун празднования Наурыза в период с 20 по 24 марта столичные полицейские перешли на усиленный вариант несения службы в целях обеспечения общественного правопорядка, своевременно предупреждения и пресечения административных правонарушений. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

    В связи с эпидемиологической ситуацией в столице запрещено проведение массовых мероприятий, в том числе празднование Наурыза.

    Кроме того, личным составом будут осуществляться работы по выявлению и пресечению нарушений правил дорожного движения среди водителей, а также за управление автотранспортом в нетрезвом состоянии.

    Полицейские предупреждают водителей о том, что езда в пьяном виде может привести к печальным последствиям. Это грозит наказанием, вплоть до уголовной ответственности.


    Теги:
    МВД РК Наурыз Астана Правоохранительные органы
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