НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В канун празднования Наурыза в период с 20 по 24 марта столичные полицейские перешли на усиленный вариант несения службы в целях обеспечения общественного правопорядка, своевременно предупреждения и пресечения административных правонарушений. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

В связи с эпидемиологической ситуацией в столице запрещено проведение массовых мероприятий, в том числе празднование Наурыза.

Кроме того, личным составом будут осуществляться работы по выявлению и пресечению нарушений правил дорожного движения среди водителей, а также за управление автотранспортом в нетрезвом состоянии.

Полицейские предупреждают водителей о том, что езда в пьяном виде может привести к печальным последствиям. Это грозит наказанием, вплоть до уголовной ответственности.