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    22:41, 22 Март 2022 | GMT +6

    Столичные полицейские отметили Наурыз мейрамы

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Национальные обычаи и обряды провели полицейские Нур-Султана. Так столичные стражи порядка отметили Наурыз мейрамы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    «Наурыз мейрамы олицетворяет собой мир и добро, обновление жизни, пробуждение природы, духовный подъем. Наурыз издревле почитался как светлый день созидания, способствующий укреплению дружбы, взаимного уважения и непрерывной связи времен и поколений», – говорит начальник департамента полиции Марат Тулебаев.

    Сотрудники столичной полиции креативно подошли к празднованию Наурыза, наглядно представив многолетние традиции и обычаи. Яркие национальные костюмы, праздничные блюда не оставили никого равнодушным.

    С большим размахом и красочно отметили Наурыз мейрамы в управлении полиции района «Есиль». Национальный колорит чувствовался во всем – нарядная юрта, оформленная изделиями ручной работы, украшенная орнаментом одежда, звучание домбры. Особый тон празднику задали проведенные обычаи: сырға салу, құда түсу – құйрық-бауыр асату, беташар, бесікке бөлеу, тұсаукесер, асық ойнау, ақ жол.

    Также накануне праздника в онлайн-формате был проведен конкурс среди подразделений департамента «Баталыға бақ қонар». Конкурсанты состязались в умении давать бата – благословение. Главная цель – донести и привить молодому поколению глубокий смысл и содержание казахского народного обычая, укрепить национальные традиции и семейные ценности в современном обществе.

    Благословение – это один из самых древних и важных обычаев казахского народа. Участники рассказывали знаменитые среди народа бата, связанные с народными обычаями и традициями. Компетентное жюри отметило высокую подготовку каждого подразделения.

    По итогам конкурса первое место присуждено управлению местной полицейской службы. На втором месте – управление полиции района «Байконыр» и на третьем – Специализированный батальон патрульной полиции.




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