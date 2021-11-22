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    17:27, 22 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Столичные полицейские обратились к водителям

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане полицейские призвали автовладельцев из-за ухудшения погоды быть внимательными на дорогах, передает МИА «Казинформ».

    За прошедшие сутки в столице зарегистрировано 75 дорожно-транспортных происшествий, в результате пострадал один человек. Только сегодня, с 08.00 часов утра произошло 51 ДТП, где увечия получил один из жителей города.

    21 ноября текущего года около 21 часов 20 минут 26-летний водитель автомашины марки «Skoda Rapid», следуя по ул. К.Мухамедханова, при перестроении на другой ряд не уступил дорогу транспортному средству, движущемуся попутно. В результате допустил столкновение с автомашиной марки «Mercedes-benz» под управлением 22-летнего водителя, в следствии чего произошло опрокидывание автомашины «Mercedes-benz».

    В результате ДТП пострадавших нет.

    В отношении водителя «Skoda Rapid» возбуждено административное производство по части 1 статьи 610 КРКоАП. Материал направлен в Специализированный межрайонный административный суд города Нур-Султана.

    «Департамент полиции г. Нур-Султана в связи с погодными условиями обращается к водителям и призывает быть максимально внимательными и осторожными во время движения, неукоснительно соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и правила маневрирования. Предельно внимательными нужно быть и пешеходам», - сказали в ДП.

    Теги:
    Дороги Погода Транспорт Астана Общество Правоохранительные органы
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