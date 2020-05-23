Столичные полицейские обнаружили пистолет на блокпосту в салоне автомашины

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пистолет обнаружен в ходе проведения профилактического мероприятия «Қару-2020», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г. Нур-Султана.

22 мая т.г. в 03.51 часов в ходе осмотра салона автомашины марки «Тойота Камри», в бардачке был обнаружен и изъят пистолет. Изъятый пистолет является газобаллонным пистолетом, заводского изготовления, производство Япония. К категории огнестрельного и газового оружия не относится. Водитель авто происхождение пистолета объяснить не смог. По данному факту проводится проверка.

Также сотрудниками полиции выявлен факт изготовления обреза охотничьего ружья. При проверке правил хранения гладкоствольного ружья, в доме жителя города обнаружен обрез. Установлено, что владелец оружия в конструкцию ружья внес изменения, а именно укоротил ствол. Ружье пригодно для стрельбы. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 288 УК РК.

При проведении ОПМ в жилом массиве «Заречный», полицейскими задержан 30-летний мужчина, который при себе имел предмет похожий на пистолет. Выяснилось, что изъятый пистолет является газобаллонным пистолетом модели «ПМ», производства США. По данному факту проводится расследование по статье 287 УК РК.

Столичные полицейские подвели итоги трехдневного оперативно-профилактического мероприятия «Қару-2020».

За время проведения оперативно-профилактического мероприятия на территории города полицейские проверили более 2 тысяч владельцев индивидуального оружия.

Кроме того, в ходе ОПМ выявлены правонарушения, связанные с незаконным изготовлением и оборотом оружия и боеприсов. Изъято 6 единиц огнестрельного оружия – 1 обрез и 4 травматических пистолета, 10 единиц боеприпасов, выявлен факт изготовления обреза.

В ходе проведения мероприятия полицейские проводили разъяснительную работу среди населения по добровольной сдаче незаконно хранящегося оружия, боеприпасов.

Департамент полиции напоминает что, лица, добровольно сдавшие оружие и боеприпасы, освобождаются от уголовной ответственности.