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Столичные полицейские изъяли крупную партию героина
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками управления по противодействию наркопреступности департамента полиции города Нур-Султана за сбыт наркотиков задержан ранее судимый, 50-летний житель столицы, у которого по месту жительства обнаружен и изъят героин в особо крупном размере. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП.
При задержании мужчина пытался избавиться от вещественных доказательств. По данному факту проводится расследование.
С начала года полицейскими столицы изъято более 100 кг. различных наркотических средств, в том числе героин исинтетические наркотики.
По статье «за сбыт наркотиков» возбуждено 65 уголовных дел. Также по различным наркоправонарушениям возбуждено 345 уголовных дел.
С 5 июля т.г., с момента вступления в законную силу, изменений в сводную таблицу наркотиков, полицейскими управления по противодействию наркопреступности столицы зарегистрировано 58 уголовных дел, связанных с синтетическими наркотиками.
При мониторинге интернет-пространства и, благодаря активной позиции граждан выявлены более 100 сайтов, связанных с распространением синтетических наркотиков, информации по которым направлены в соответствующие органы для их блокирования. Кроме того, на стенах домов и в подъездах удалено свыше 200 граффити, пропагандирующих места сбыта наркотиков. Работа в данном направлении на контроле.
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