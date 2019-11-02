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Столичные полицейские изъяли крупную партию героина

2 Ноября 2019 19:53
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Столичные полицейские изъяли крупную партию героина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками управления по противодействию наркопреступности департамента полиции города Нур-Султана за сбыт наркотиков задержан ранее судимый, 50-летний житель столицы, у которого по месту жительства обнаружен и изъят героин в особо крупном размере. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП.

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При задержании мужчина пытался избавиться от вещественных доказательств. По данному факту проводится расследование.

С начала года полицейскими столицы изъято более 100 кг. различных наркотических средств, в том числе героин исинтетические наркотики.

По статье «за сбыт наркотиков» возбуждено 65 уголовных дел. Также по различным наркоправонарушениям возбуждено 345 уголовных дел.

С 5 июля т.г., с момента вступления в законную силу, изменений в сводную таблицу наркотиков, полицейскими управления по противодействию наркопреступности столицы зарегистрировано 58 уголовных дел, связанных с синтетическими наркотиками.

При мониторинге интернет-пространства и, благодаря активной позиции граждан выявлены более 100 сайтов, связанных с распространением синтетических наркотиков, информации по которым направлены в соответствующие органы для их блокирования. Кроме того, на стенах домов и в подъездах удалено свыше 200 граффити, пропагандирующих места сбыта наркотиков. Работа в данном направлении на контроле.

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Ключевые слова: Нур-Султан, МВД РК,
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