Столичные пловцы стали призерами международного турнира в Польше

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 27 по 28 ноября в польском городе Познань прошел международный турнир по плаванию среди юниоров с нарушением слуха. Столичные спортсмены завоевали семь медалей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Талгатов Алишер и Газизова Танзиля принесли казахстанской сборной семь медалей.

Алишер завоевал три золотые медали (100 м комплексное плавание, 50 м баттерфляй, 200 м комплексное плавание) и одну серебряную (100 м баттерфляй) и Танзиля взяла золотую (100 м брасс), серебряную (100 м на спине) и бронзовую медали (200 м комплексное плавание).

«Я очень рад, что смог проявить себя на этих соревнованиях. Я очень много готовился и не пропускал тренировки. Моя мечта — это участие на предстоящих Сурдлимпийских Играх. Мне очень нравится плавание. Благодаря спорту я поддерживаю своё здоровье, а также у меня появилось много новых друзей», - рассказал чемпион международного турнира Талгатов Алишер.

Спортсменов тренируют столичные тренеры по плаванию «Детско-юношеской спортивной школы, для спортсменов с инвалидностью» Жасанов Нурлан и Жумабаев Бахытжан.

В соревнованиях приняли участие более 80 участников из пяти стран мира: Чехия, Украина, Белоруссия, Казахстан и Польша.