Столичные перевозчики не улучшают сервис в общественном транспорте

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице наблюдается дефицит подвижного состава. Об этой и других проблемах говорили на сессии столичного маслихата. В частности, рассматривался план транспортно-инфраструктурного развития города Нур-Султана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Автобусные парки, получая субсидии из бюджета, не могут в необходимом объеме обновлять автобусы, по причине того, что все поступающие доходы направляются на покрытие текущих операционных и эксплуатационных расходов. При этом, имеется четкая картина доходов перевозчиков, но нет понимания их расходной части. В этой связи, перевозчики не заинтересованы в должной мере уделять внимание улучшению сервиса общественного транспорта. Отсутствие отдельного долгосрочного стратегического плана развития транспорта не позволяет разработать четкий план финансирования перевозчиков. В результате, основные транспортные элементы – дорожная инфраструктура и общественный транспорт, не развиваются должным образом», – сообщил председатель правления ТОО «City Transportation Systems» Бекмырза Игенбердинов.

По его словам, назрела необходимость разработки отдельного стратегического документа по развитию транспортной системы столицы. В мастер-план города до 2030 года в главу по транспортному комплексу требуется внести изменения и дополнения, в частности, о необходимости полномасштабного исследования транспортного комплекса, развития общественного транспорта, городского парковочного пространства, мерам и инструментам управления дорожным движением. Также, необходимо синхронизировать застройку жилых кварталов с обеспечением транспортной доступности. Это позволит минимизировать риск возникновения проблем транспорта и сократить количество жалоб от населения.

Б. Игенбердинов также отметил, что в городе недостаточное количество магистральных улиц и соединений через реку, которые, по причине отсутствия альтернативы, постоянно перегружены. В итоге заторы образуются на всех прилегающих к ним улицах, особенно в часы пик. Недостаточно связано ведутся процессы по строительству и развитию велосипедных дорожек.