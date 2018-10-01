Столичные пенсионеры получат денежную помощь

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В честь Международного дня пожилых людей почти 78 тысяч пенсионеров столицы получат единовременную денежную помощь в размере 6 013 тенге, передает официальный сайт столичного акимата.

Сегодня в столице уделяется особое внимание проблемам пожилых людей, принимаются меры по улучшению их материального положения, повышению качества жизни, улучшению социального положения. Значительная поддержка людей старшего поколения оказывается управлением занятости и социальной защиты города Астаны за счет средств местного бюджета.



«Ко Дню пожилых людей будет оказана единовременная материальная помощь по 6013 тенге (2,5 МРП) 78 тысячам пенсионерам (кроме получателей минимальных размеров пенсий). Также в этот день они были обеспечены бесплатным проездом на всех видах городского пассажирского транспорта. Желающие также получили услуги бесплатного зубопротезирования», - говорится в официальном сообщении управления занятости и социальной защиты Астаны.



Месячник социальной поддержки пожилых людей, приуроченный к Международному дню пожилых людей 1 октября, стал неотъемлемой частью массового, общенародного движения по признанию заслуг и авторитета ветеранов в обществе, а также оказанию им внимания и всесторонней помощи.



«Наши граждане пожилого возраста, в первую очередь ветераны ВОВ, играют особую роль в жизни общества. За плечами пожилых людей ратный подвиг в годы войны, восстановление разрушенного хозяйства, строительство новых промышленных предприятий, заслуги в трудовых делах, воспитании молодого поколения», - отметил руководитель управления занятости и социальной защиты города Астаны Ермек Оспанов.



Так, по данным ведомства, на постоянной основе пенсионерам оказывается социальная помощь на санаторно-курортное лечение в Реабилитационный центр для престарелых, инвалидов и детей-инвалидов. Центр расположен в Щучинско-Боровской курортной зоне на берегу озера Катарколь. «С начала года услугами санаторно-курортного лечения было охвачено около 4 тысяч человек, в том числе 1,7 тысячи пенсионеров, более 2 тысяч лиц с ограниченными возможностями», - отмечают в столичном управлении занятости и социальной защиты.



Отметим, что в Астане в рамках празднования Международного дня пожилых людей сложилась добрая традиция чествовать ветеранов и уделять должное внимание их нуждам. Все организации и предприятия города провели различные благотворительные акции.