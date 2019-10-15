Столичные пассажиры автобусов платят лишь 45% от реальной стоимости проезда - Бекмырза Игенбердинов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель «Астана LRT» Бекмырза Игенбердинов рассказал о формировании реальной стоимости проезда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уверен, для присутствующих в зале не секрет, что поездка одного пассажира в общественном транспорте на самом деле стоит не 90 и даже не 180 тенге, а больше. Однако большинство пассажиров все же об этом не знают. Думаю, правильно будет пояснить. Чтобы понять, из чего образуется цена билета на общественный транспорт, нужно иметь ввиду, что существует расчетный и установленный тарифы», - сказал Бекмырза Игенбердинов на конференции «Общественный транспорт: Реформы и пути развития».

По его словам, расчетный тариф – это тариф, который отражает реальную стоимость проезда.

«Он складывается с учетом затрат перевозчика на обслуживание маршрутов. Это такие затраты, как ГСМ, ремонт и техобслуживание, зарплаты водителей и контролеров, и др. Также при формировании расчетного тарифа учитывается количество пассажиров. На формирование тарифа влияют такие факторы, как рост цен на топливо, запчасти автобусов и расходные материалы, а также рост потребительских цен, который в свою очередь влияет на уровень зарплаты в целом по стране», - отметил спикер.

«Расчетный тариф устанавливается в порядке, утвержденном действующими нормативно-правовыми актами Казахстана, и в настоящее время составляет 198,8 тенге за одну поездку в автобусе городского маршрута. Выходит, пассажир платит лишь около 45 % от реальной стоимости проезда», - добавил он.