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Столичные партийцы готовы к проведению праймериз – Алтай Кульгинов

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
18 Августа 2020, 21:39
Столичные партийцы готовы к проведению праймериз – Алтай Кульгинов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель столичного филиала партии Nur Otan, аким столицы Алтай Кульгинов рассказал о том, как в столице стартовал внутрипартийный отбор – праймериз. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

На сегодняшний день более 40 горожан подали заявку на регистрацию для участия в праймериз, из которых 9 женщин и 20 молодых людей до 35 лет.

«Впервые в политической истории нашей страны праймериз пройдут в масштабе общереспубликанских внутрипартийных выборов. На расширенном заседании политсовета Nur Otan в 2019 году был дан старт программе перезагрузки партии «Доверие. Диалог. Уверенность в будущем», инициированной Первым Президентом – Елбасы. Одно из приоритетных направлений – сплочение «ядерного электората»: здесь была поставлена приоритетная задача – объединить наиболее активных и авторитетных членов общества, которые будут идти в авангарде инициатив и начинаний, необходимых горожанам и городу. Именно открытый внутрипартийный отбор – «праймериз» придаст импульс реализации важных задач.
Праймериз, как отметил Нурсултан Абишевич, своего рода социальный лифт, это возможность для каждого жителя внести свою лепту, свое видение в развитие города, страны. В ходе праймериз, который стартовал 17 августа и завершится 3 октября 2020 года, будут сформированы партийные списки на предстоящие выборы в Мажилис Парламента РК или маслихаты. Партийцы во всех регионах страны самостоятельно определят наиболее авторитетных партийных лидеров, обладающих высоким уровнем общественного доверия и поддержкой», – сказал аким столицы Алтай Кульгинов.

Всего в столице на праймериз свои голоса отдадут более 42 тысяч партийцев. Само голосование 1–2 октября пройдет в онлайн-режиме. Для партийцев, кто по тем или иным причинам не сможет отдать свой голос онлайн, свои двери 3 октября распахнут 39 избирательных участков. Каждый из них будет оборудован системой видеонаблюдения, обеспечен компьютерной техникой и прочими необходимыми атрибутами для прозрачности выборов.


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