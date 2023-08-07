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    14:05, 07 Август 2023 | GMT +6

    Столичные паратанцоры завоевали четыре медали на турнире в Токио

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    Фото: gov.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Столичные паратанцоры завоевали по одной золотой и серебряной, а также две бронзовые медали на международном лицензионном турнире, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

    5-6 августа в Токио проходил международный лицензионный турнир по паратанцам. Участие в нем приняли спортсмены из 18 стран. Честь Казахстана защищали Ардак Отарбаев, Севда Алиева, Айдана Бегленова.

    По итогам соревнований Ардак Отарбаев и Севда Алиева заняли первое место в танцевальной категории DUO FREESTYLE CLASS 1, а также второе место в категории DUO STANDART CLASS 1.


    Кроме того, Ардак Отарбаев в паре с Айданой Бегленовой завоевали бронзу в танцевальной категории COMBI LATIN CLASS 1.

    Ардак Отарбаев привез с турнира бронзу в категории Man FREESTYLE CLASS1.

    Стоит отметить, что турнир является лицензионным перед чемпионатом мира по танцам на колясках.


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