Столичные пара танцоры выиграли чемпионат мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 10 по 12 сентября в городе Кошице, Словакия, прошел Кубок мира по танцам на колясках. В конкурсе приняли участие около 100 параспортсменов из 15 стран мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

«Все прошло на высоком уровне. Организационная сторона была великолепна. Место, где проводилось, тоже очень красивое. Когда мы прибыли туда, все было уже подготовлено. Особое внимание привлекло уважение принимающей стороны к другим странам», - говорит одна из победительниц Севда Алиева.

Казахстанцы завоевали рекордные баллы и Кубок мира. Они соревновались в классических, европейских и латиноамериканских видах танца, а также в дисциплинах «фристайл» и «single».

Президент федерации современного и спортивного танца РК, главный тренер Федерации парного танца РК Алия Тусупбекова поделилась интересными событиями, произошедшими во время соревнований.

«На конкурсе, организованном Международным паралимпийским комитетом, лучшие танцоры защищали честь страны на высоком уровне. С каждым годом искусство танца на колясках приобретает все большее распространение. Такие мероприятия позволяют увидеть и оценить труд участников. Танцоры ответственно подходят к соревнованиям и стремятся увидеть новые высоты. В ходе этой гонки у нас произошел интересный случай. Наша одежда и багаж были потеряны в аэропорту города Кошице, где должна была состояться гонка. Однако это не помешало нам показать хорошие результаты. Выступление наших танцовщиц не на своей коляске, а на другой коляске – символ победного энтузиазма, благодаря которому мы выстрелили. Хочу сказать, что при наличии внутренних желаний можно покорить любую вершину», - сказала главный тренер.

Сборная Казахстана, выступавшая на мировых соревнованиях, завоевала 2 золотые, 8 серебряных и 5 бронзовых наград.

Фото: пресс-служба акимата г.Нур-Султан











