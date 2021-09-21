Столичные ОСИ смогут набирать сотрудников в специальном подготовительном центре

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане появилась специальная площадка по подготовке управляющих многоквартирных домов. Теперь ОСИ смогут набирать сотрудников в специальном подготовительном центре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

«Согласно нормам действующего жилищного законодательства, с учетом всех внесенных изменений и поправок, собственники квартир в лице ОСИ и простых товариществ для управления своим домом вправе привлечь управляющие компании или управляющих менеджеров для своего дома. В свою очередь, управляющая компания или менеджер должен владеть штатом специалистов, которые имеют необходимые подтверждающие документы для работы в сфере жилищного фонда», - рассказал руководитель отдела управления жилья и жилищной инспекции г. Нур-Султана Рустем Абдрашев.

«Нами инициировано создание площадок для сертифицирования специалистов в сфере жилищно-коммунального хозяйства. На площадках будут проходить сертификацию – управляющие, для того, чтобы оказывать услуги жилому фонду, работать с ОСИ. Здесь ОСИ смогут набирать специалистов для обслуживания домов», - руководитель центра ОСИ г. Нур-Султана Гульвира Абетова.