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Столичные огнеборцы спасли детей из горящей квартиры
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Огнеборцы спасли 5 человек в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ».
«Сегодня в 13:48 на пульт»101«поступило сообщение о пожаре в квартире по ул. Ауезова, 29. Незамедлительно на место вызова уже в 13-57 прибыли пожарные подразделения ДЧС г. Нур-Султан, где было установлено, что в квартире горят мебель, бытовая техника и домашние вещи на общей площади 5 кв.м. В подъезде было сильное задымление, было принято решение произвести эвакуацию жильцов», - говорится в сообщении.
В ходе тушения пожара посредством трехколонной лестницы столичные огнеборцы СПЧ-2 спасли мужчину, 1985г.р. и 2 детей - мальчик, 2016 г.р., и девочка 2015 г.р., Также, с помощью звеньев газодымозащитной службы пожарные спасли пожилую женщину, 1938 г.р. и женщину, 1973 г.р. На данный момент пожилая женщина госпитализирована в Городскую больницу - 1 с диагнозом отравление угарным газом средней степени тяжести.
Пожар локализован в 14:03 и ликвидирован в 14:05. Предварительная причина пожара короткое замыкание электропроводки. Всего в тушении пожара было задействовано 5 ед.техники и 17 человек личного состава.
Столичный ДЧС рекомендует гражданам в целях вашей безопасности и вашего имущества соблюдать правила пожарной безопасности, не перегружайте электросеть, следите за исправностью электроприборов!
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