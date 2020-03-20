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Столичные обменники изменили время работы

20 Марта 2020 22:49
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Столичные обменники изменили время работы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 21-25 марта обменники работают с 10:00 до 16:00 часов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

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«Решением Оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса по городу Нур-Султан, с 21 по 25 марта 2020 года ограничена работа обменных пунктов уполномоченных банков (в соответствии с их графиком работы) и уполномоченной организации, имеющих право на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой с 10:00 до 16:00 час. по времени города Нур-Султан», - говорится в сообщении.


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Ключевые слова: Нур-Султан,
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