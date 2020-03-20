Столичные обменники изменили время работы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 21-25 марта обменники работают с 10:00 до 16:00 часов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

«Решением Оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса по городу Нур-Султан, с 21 по 25 марта 2020 года ограничена работа обменных пунктов уполномоченных банков (в соответствии с их графиком работы) и уполномоченной организации, имеющих право на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой с 10:00 до 16:00 час. по времени города Нур-Султан», - говорится в сообщении.