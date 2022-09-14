Столичные медорганизации оказали услуги почти на 100 млрд тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В 2022 году в столице было выделено на оказание медицинской помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи 103,4 млрд тенге, в системе обязательного социального медицинского страхования – 96,5 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Фактическое исполнение медицинских услуг в рамках ГОБМП за 6 месяцев 2022 года составляет 54,8 млрд тенге, а по системе ОСМС принято к оплате 42,2 млрд тенге», - сообщил директор столичного филиала Фонда социального медицинского страхования Нурлыбек Кабдыкапаров.

По его данным, в столице фонд заключил договоры со 118 поставщиками медицинских услуг, из них 81 частная клиника, 37 государственных медицинских организаций, 6 – республиканских. Для оказания услуг реабилитации в 2021 году заключены договоры с 50 медорганизациями, из них 25 – частных, 22 – государственных, 3 – республиканских.

«Каждый год доля частного сектора растет, разворачивается серьезная конкуренция на рынке. Это возможности для пациента выбрать лучшую клинику. Списки поставщиков медуслуг размещены на сайте фонда – fms.kz», - добавил Н. Кабдыкапаров.

Ранее сообщалось, что более 80% астанчан имеют медстраховку, а с 5 сентября оплатить ОСМС можно на год вперед. Оплатить взносы на ОСМС можно через любой банк второго уровня, мобильные приложения банков, терминалы быстрой оплаты и через филиалы «Казпочты».