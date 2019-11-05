Столичные медики разработали правила для хорошего самочувствия школьников

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Здоровье нужно беречь смолоду – напоминает заведующая отделением профилактики и социально психологической помощи городской поликлиники №9 Тамара Аушева и предлагает родителям несложные рекомендации для здоровья, хорошего самочувствия и прекрасного настроения школьников, передает МИА «Казинформ».

Дети нуждаются в сбалансированном питании, равномерных физических нагрузках.

Соблюдение режима дня

Дети со школьной скамьи должны приобрести навыки успешного планирования своего дня. Распорядок дня помогает эффективно расходовать время. Утро должно начинаться с гимнастики, которая зарядит бодростью на весь день. Важно рационально планировать время для учебы и отдыха. Особое внимание необходимо уделять полноценному сну.

Регулярный прием пищи

Детям необходимы регулярные приемы пищи и перекусы между ними. В меню необходимо включить свежие овощи и фрукты, способствующие повышению иммунитета. Школьникам необходимо употреблять продукты всех пищевых групп – чтобы удовлетворить нужду своего организма в питательных веществах. Продукты с большим содержанием сахара – такие, как торты, печенье, шоколадные вафли, хрустящий картофель – дают много энергии, однако почти не содержат в себе витаминов. В небольшом количестве сладости употреблять можно, однако, только как компонент сбалансированного питания, а не как замену основной, здоровой и полезной пищи.

Полезные напитки

Самые подходящие напитки для здорового питания школьников - молоко и вода - поскольку они не разрушают их зубы. Соки обладают повышенной кислотностью и содержат высокий процент сахара (даже в натуральных соках мы находим природные сахара). Поэтому соки детям лучше давать вместе с едой или разбавлять водой.

Общее количество жидкости, которое необходимо школьнику в течение дня, зависит от погоды, физической активности ребенка и от продуктов, которые он ест.

Здоровое питание младших школьников не позволяет употребление газированных напитков типа кока-кола, содержащих кофеин.

Прогулки на свежем воздухе

Для нормального функционирования детский мозг нуждается в кислороде. Недостаток его приводит к значительному снижению деятельности. Для хорошего самочувствия и успешной деятельности ребенку необходимо пребывать в проветренном помещении. Нехватка кислорода приводит к быстрой утомляемости и истощаемости.

Двигательная активность и водные процедуры

Движение - это естественное состояние ребенка. Задача взрослых – создать условия для двигательной активности ребенка. Они очень полезны для здоровья, хорошего самочувствия, прекрасного настроения. Дети получает удовольствие и от водных процедур.

Доброжелательный психологический климат в семье

Обстановка, в которой воспитывается ребенок, имеет огромное влияние на состояние физического и психического здоровья ребенка. В комфортной ситуации развитие ребенка идет быстрее и гармоничнее. Позитивная среда делает его сильным, счастливым и уверенным в себе человеком. А вот агрессия, раздражение, злость, тревожность, страх «заряжают» ребенка негативными эмоциями и чувствами, что приводит к различного рода расстройствам его здоровья и, следовательно, к задержке в развитии.

Никогда не отказывайте ребенку в общении. Стремитесь быть мудрыми родителями, советуют столичные медики.