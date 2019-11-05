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вчера 22:10
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Столичные медики разработали правила для хорошего самочувствия школьников
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Здоровье нужно беречь смолоду – напоминает заведующая отделением профилактики и социально психологической помощи городской поликлиники №9 Тамара Аушева и предлагает родителям несложные рекомендации для здоровья, хорошего самочувствия и прекрасного настроения школьников, передает МИА «Казинформ».
Дети нуждаются в сбалансированном питании, равномерных физических нагрузках.
Соблюдение режима дня
Дети со школьной скамьи должны приобрести навыки успешного планирования своего дня. Распорядок дня помогает эффективно расходовать время. Утро должно начинаться с гимнастики, которая зарядит бодростью на весь день. Важно рационально планировать время для учебы и отдыха. Особое внимание необходимо уделять полноценному сну.
Регулярный прием пищи
Детям необходимы регулярные приемы пищи и перекусы между ними. В меню необходимо включить свежие овощи и фрукты, способствующие повышению иммунитета. Школьникам необходимо употреблять продукты всех пищевых групп – чтобы удовлетворить нужду своего организма в питательных веществах. Продукты с большим содержанием сахара – такие, как торты, печенье, шоколадные вафли, хрустящий картофель – дают много энергии, однако почти не содержат в себе витаминов. В небольшом количестве сладости употреблять можно, однако, только как компонент сбалансированного питания, а не как замену основной, здоровой и полезной пищи.
Полезные напитки
Самые подходящие напитки для здорового питания школьников - молоко и вода - поскольку они не разрушают их зубы. Соки обладают повышенной кислотностью и содержат высокий процент сахара (даже в натуральных соках мы находим природные сахара). Поэтому соки детям лучше давать вместе с едой или разбавлять водой.
Общее количество жидкости, которое необходимо школьнику в течение дня, зависит от погоды, физической активности ребенка и от продуктов, которые он ест.
Здоровое питание младших школьников не позволяет употребление газированных напитков типа кока-кола, содержащих кофеин.
Прогулки на свежем воздухе
Для нормального функционирования детский мозг нуждается в кислороде. Недостаток его приводит к значительному снижению деятельности. Для хорошего самочувствия и успешной деятельности ребенку необходимо пребывать в проветренном помещении. Нехватка кислорода приводит к быстрой утомляемости и истощаемости.
Двигательная активность и водные процедуры
Движение - это естественное состояние ребенка. Задача взрослых – создать условия для двигательной активности ребенка. Они очень полезны для здоровья, хорошего самочувствия, прекрасного настроения. Дети получает удовольствие и от водных процедур.
Доброжелательный психологический климат в семье
Обстановка, в которой воспитывается ребенок, имеет огромное влияние на состояние физического и психического здоровья ребенка. В комфортной ситуации развитие ребенка идет быстрее и гармоничнее. Позитивная среда делает его сильным, счастливым и уверенным в себе человеком. А вот агрессия, раздражение, злость, тревожность, страх «заряжают» ребенка негативными эмоциями и чувствами, что приводит к различного рода расстройствам его здоровья и, следовательно, к задержке в развитии.
Никогда не отказывайте ребенку в общении. Стремитесь быть мудрыми родителями, советуют столичные медики.
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