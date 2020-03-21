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Столичные медики попросили граждан не заниматься самолечением
21 Марта 2020 14:27
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Управлении общественного здравоохранения города Нур-Султан просят граждан не заниматься самолечением в связи с распространением коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Уважаемые жители нашей столицы! Просим вас отнестись с пониманием к мерам по борьбе с распространением КВИ, проявив солидарную ответственность за свое здоровье и здоровье своих близких. Не занимайтесь самолечением», - отмечено в заявлении ведомства.
В управлении просят при признаках ОРВИ (повышении температуры тела, недомогании, сухом кашле и т.д.) вызвать бригаду скорой помощи, позвонив на 103.
Ключевые слова: Нур-Султан, Минздрав РК, Здравоохранение, Общество, Коронавирус,
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