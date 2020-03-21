Столичные медики попросили граждан не заниматься самолечением

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Управлении общественного здравоохранения города Нур-Султан просят граждан не заниматься самолечением в связи с распространением коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уважаемые жители нашей столицы! Просим вас отнестись с пониманием к мерам по борьбе с распространением КВИ, проявив солидарную ответственность за свое здоровье и здоровье своих близких. Не занимайтесь самолечением», - отмечено в заявлении ведомства.

В управлении просят при признаках ОРВИ (повышении температуры тела, недомогании, сухом кашле и т.д.) вызвать бригаду скорой помощи, позвонив на 103.