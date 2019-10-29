Столичные медики: инсульт и смертность от него зависят от времени года и образа жизни

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Осенние и зимние месяцы считаются неблагоприятными для людей, страдающими сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Резкая смена погоды, выпадение осадков, колебания атмосферного давления и температуры воздуха могут вызвать нарушения мозгового кровообращения.

Инсульт - тяжёлое сосудистое заболевание головного мозга, которое приводит к смерти или инвалидности. Врач здорового образа жизни городской поликлиники № 9 Майра Рыспаева рассказала о факторах, которые способствуют развитию инсульта.

Артериальная гипертония

Одной из причин развития острых и хронических сосудистых заболеваний головного мозга является артериальная гипертония, которая​ ​ увеличивает риск инсульта в 3 - 4 раза. При правильно подобранном лечении артериальной гипертонии риск развития инсульта снижается в 2 раза. Снижающие давление препараты надо принимать каждый день, лучше в одно и то же время. ​ Периодически, хотя бы дважды в году, проводить суточный мониторинг артериального давления в стационаре или амбулаторно. Следить за рационом питания. Ограничить употребление соли.

Заболевания сердца

Другая причина инсульта при заболеваниях сердца — тромбоэмболия. В этих случаях в полостях сердца образуются сгустки — тромбы. Они передвигаются с током крови и могут закупорить артерии мозга. Регулярное лечение больных с заболеваниями сердца и сосудов значительно уменьшает вероятность развития инсульта.

Сахарный диабет

Риск инсульта у мужчин, страдающих сахарным диабетом 2-го типа, в 3 раза, а у женщин в 5 раз выше, чем у тех, у кого не было этого заболевания. Больным необходимо соблюдать диету и принимать прописанные противодиабетические средства. Всем лицам старше 40 лет нужно сделать анализ крови на сахар вне зависимости от самочувствия. Больным необходимо контролировать уровень сахара специальным прибором и вести дневник, в котором записывается уровень сахара, проводимое лечение.

Курение Эта вредная привычка в два раза увеличивает опасность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Она причина 60 - 85% смертей от рака лёгких, пищеварительного тракта, полости рта. Если курят родители, резко ухудшается здоровье не только имеющихся, но и будущих детей. Сердце курящего человека за сутки совершает на 12 - 15 тысяч сокращений больше, чем сердце некурящего.

Такой неэкономичный режим работы сердца ведёт к его преждевременному изнашиванию. У курильщиков усиливается склонность к сердечным аритмиям, вплоть до фибрилляции предсердий, которая может стать причиной инсульта или внезапной смерти. Никотин может вызвать спазм сосудов, изменения в стенках артерий.

Ожирение

Главные причины ожирения — переедание, чрезмерное употребление жирной пищи в сочетании с низкой физической активностью при наследственной предрасположенности.

Недостаточная физическая активность

Малоподвижный образ жизни изменяет реактивность центральной нервной системы, тонуса сосудов, создаёт предрасположенность к стрессам. У физически активных людей реже отмечаются сосудистые заболевания мозга. Известно также, что риск развития сердечного приступа у физически малоактивных людей возрастает в 1,5 - 2 раза по сравнению с физически активными.

Алкоголь Инсульты у людей молодого возраста нередко развиваются в состоянии опьянения. Систематическое употребление алкоголя повышает риск, как кровоизлияний в мозг, так и инфарктов мозга.

Эмоциональный стресс

Сложное экономическое положение, неуверенность в завтрашнем дне, нарастание темпа жизни, высокий уровень амбиций, безуспешные поиски подходящей работы, чрезмерная рабочая нагрузка, недостаточность информации или же, наоборот, информационная перегрузка, ссоры и конфликты на работе и в быту — всё это вызывает перенапряжение нервной системы. Под действием эмоционального стресса изменяются биохимический состав крови, возникает кислородное голодание сосудистой стенки с последующими её изменениями.

Немедленно вызовите «скорую помощь»

Врач напоминает, что в случае инсульта важна каждая минута. ​ Если ​ кому-то рядом стало плохо, нужно провести ​ несложный тест, который поможет определить, не случился ли у человека инсульт. «Сначала попросите человека ​ назвать своё имя, затем попросите улыбнуться, потом​ - поднять руки. Если хотя бы одно задание не выполнено, то, возможно, это признак инсульта. Немедленно обращайтесь за медицинской помощью, - говорит М.Рыспаева.

Напомним, 29 октября — Всемирный день борьбы с инсультом.